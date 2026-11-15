У Йорданії трьох осіб засудили до смертної кари за напад під час похорону у церкві

Під час нападу загинуло дев’ятеро людей, а ще 25 отримали поранення.

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Йорданський суд засудив сьогодні трьох чоловіків до смертної кари через повішення за збройний напад на церкву на півдні королівства.

Про це повідомляє France24.

23 жовтня озброєні особи вчинили напад під час похоронної церемонії в греко-православній церкві в селі Хамуд (провінція Карак), унаслідок чого загинуло дев’ятеро людей, а ще 25 отримали поранення.

Влада інформує, що троє чоловіків – двоє братів-йорданців та їхній родич – після нападу втекли, але через три дні були заарештовані.

У неділю збройні сили Йорданії заявили, що суд засудив затриманих трьох злочинців до смертної кари.

Суд визнав їх винними у “вчиненні терористичного нападу”, що призвів до загибелі людей, а також у злочинах, пов’язаних зі зброєю, “змові з метою вчинення терористичних актів” та “поширенні ідей терористичної організації”.