14 листопада десятки тисяч людей вийшли на вулиці понад 30 міст Португалії. Вони протестували проти стрімкого подорожчання житла, через яке купівля або оренда помешкання стали недоступними для багатьох жителів країни.

Про це пише Associated Press.

Житлова криза спричинила хвилю протестів, які тривають уже кілька тижнів. Деякі активісти облаштували наметові містечка на центральних площах Лісабона та Порту – двох найбільших міст Португалії.

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Акції відбувалися під гаслом «Ми не дозволимо їм відібрати наше право на житло». У Лісабоні учасники протесту йшли під музику й удари барабанів, вигукували гасла та тримали великі плакати й прапори.

Фото: EPA/UPG

Водночас правоохоронці із собаками розігнали окремі акції. Це спричинило звинувачення поліції в надмірному застосуванні сили, зазначає медіа.

Активісти вимагають обмежити зростання орендної плати, посилити правовий захист орендарів від виселення та збільшити кількість доступного житла.

Фото: EPA/UPG

За даними Євростату, у 2015–2025 роках співвідношення цін на житло до доходів у Португалії зросло на 61%. Це найвищий показник серед країн Євросоюзу. Для порівняння, у Нідерландах він збільшився на 34%.

Ознак уповільнення зростання цін наразі немає. За даними Національного інституту статистики Португалії, упродовж року – від першого кварталу 2025-го до першого кварталу 2026-го – вартість житла зросла майже на 20%. Водночас оренда, за даними уряду, подорожчала на 68% порівняно з 2020 роком.

Фото: EPA/UPG

У відповідь на житлову кризу уряд знизив податки на нове будівництво, обмежив короткострокову оренду та пообіцяв звести 145 тисяч нових помешкань. Водночас влада визнає, що результати цих заходів стануть відчутними не одразу, додає AP.