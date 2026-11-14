​У США назвали причину масштабного збою, який паралізував авіасполучення

Несправність маршрутизатора виникла під час заміни мідного кабелю на оптоволоконний.

Масштабний збій у системі управління повітряним рухом США стався під час модернізації комунікаційної мережі. Роботи із заміни мідного кабелю на оптоволоконний спричинили несправність маршрутизатора, який перевантажив частину системи передавання даних між авіадиспетчерами та літаками.

Про це заявив міністр транспорту США Шон Даффі, пише The New York Times.

За його словами, роботи проводили в одному з віддалених об’єктів, однак точну причину несправності поки не встановили. Модернізацією займалася компанія L3Harris, яка десятиліттями співпрацює з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

Даффі повідомив, що відомство з’ясовує, чи стала причиною інциденту помилка під час монтажу, чи йдеться вже про несправний маршрутизатор. Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Наслідки зупинки польотів відчувались і наступного дня

Попри відновлення роботи авіасистеми ввечері в п’ятницю, наслідки зупинки польотів відчувалися й наступного дня. За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, у п’ятницю в США скасували понад 8200 рейсів – це більш як 31% усіх запланованих на цей день. Частина міжнародних рейсів отримала дозвіл на виліт.

У суботу авіакомпанії та аеропорти продовжували долати наслідки збою. Скасували щонайменше 3000 рейсів, а в аеропорту Чикаго О’Гара оголосили зупинку польотів літаків United Airlines.