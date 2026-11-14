​У США назвали причину масштабного збою, який паралізував авіасполучення

Масштабний збій у системі управління повітряним рухом США стався під час модернізації комунікаційної мережі. Роботи із заміни мідного кабелю на оптоволоконний спричинили несправність маршрутизатора, який перевантажив частину системи передавання даних між авіадиспетчерами та літаками.
Про це заявив міністр транспорту США Шон Даффі, пише The New York Times.
За його словами, роботи проводили в одному з віддалених об’єктів, однак точну причину несправності поки не встановили. Модернізацією займалася компанія L3Harris, яка десятиліттями співпрацює з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).
Даффі повідомив, що відомство з’ясовує, чи стала причиною інциденту помилка під час монтажу, чи йдеться вже про несправний маршрутизатор. Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
Наслідки зупинки польотів відчувались і наступного дня
Попри відновлення роботи авіасистеми ввечері в п’ятницю, наслідки зупинки польотів відчувалися й наступного дня. За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, у п’ятницю в США скасували понад 8200 рейсів – це більш як 31% усіх запланованих на цей день. Частина міжнародних рейсів отримала дозвіл на виліт.
У суботу авіакомпанії та аеропорти продовжували долати наслідки збою. Скасували щонайменше 3000 рейсів, а в аеропорту Чикаго О’Гара оголосили зупинку польотів літаків United Airlines.
- Даффі раніше закликав Конгрес виділити додаткові кошти на модернізацію застарілої авіаційної інфраструктури. За його словами, для оновлення обладнання та технологій потрібні ще 50 млрд доларів. Торік Конгрес уже схвалив на цей проєкт 12,5 млрд доларів.
- Це лише другий випадок зупинки авіасполучення по всій території США після терактів 11 вересня 2001 року. Попередній подібний інцидент стався в січні 2023 року, коли в FAA вийшла з ладу система обміну повідомленнями Notice to Air Missions через пошкоджений файл даних. Тоді FAA встановило, що 90-хвилинна зупинка польотів, яка призвела до затримки понад 10 тисяч рейсів, була спричинена людською помилкою, а не кібератакою.