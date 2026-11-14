Безпілотник атакував вантажне судно у територіальних водах Румунії

Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України

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Безпілотник атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії.

Про це повідомляє "Радіо Своода" з посиланням на румунські медіа.

За повідомленнями, інцидент стався ввечері 13 листопада у 6,8 морських миль (12,6 кілометра) на північний схід від міста Сфинту-Георге.

Капітан судна повідомив, що ніхто із членів екіпажу не постраждав. Після влучання пожежі не виникло. Безпілотник, ймовірно, пошкодив лише вантажний кран судна.

Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України.

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив атаку і зазначив, що до завершення офіційного розслідування інциденту не може сказати, звідки прилетів безпілотник.