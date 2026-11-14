Безпілотник атакував вантажне судно у територіальних водах Румунії

Безпілотник атакував вантажне судно Larissa 1 у територіальних водах Румунії.
Про це повідомляє "Радіо Своода" з посиланням на румунські медіа.
За повідомленнями, інцидент стався ввечері 13 листопада у 6,8 морських миль (12,6 кілометра) на північний схід від міста Сфинту-Георге.
Капітан судна повідомив, що ніхто із членів екіпажу не постраждав. Після влучання пожежі не виникло. Безпілотник, ймовірно, пошкодив лише вантажний кран судна.
Судно Larissa 1 прямувало до румунського порту Суліна, звідки мало вирушити до України.
Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив атаку і зазначив, що до завершення офіційного розслідування інциденту не може сказати, звідки прилетів безпілотник.
- Як повідомлялося, в жовтні в румунських водах Чорного моря зазнали атаки два судна. Із одного корабля зникли безвісти моряки.