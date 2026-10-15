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Два судна загорілися в румунських водах Чорного моря. Восьмеро моряків зникли безвісти

Наразі влада прямо не пов’язує пожежі на суднах із російськими дронами.

Два судна загорілися в румунських водах Чорного моря. Восьмеро моряків зникли безвісти
Пошкоджений корабель у Чорному морі
Фото: Скріншот відеозапису Digi22

У румунських водах Чорного моря спалахнули пожежі на двох кораблях. Восьмеро моряків зникли безвісти.

Про це пишуть Reuters та Digi24.

Два судна, на яких уночі спалахнули пожежі, стояли на якорі в Чорному морі поблизу гирла каналу, що веде від Дунаю.

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Румунська морська адміністрація повідомила, що отримала сигнал лиха від танкера Wine Trader під прапором Сан-Марино. Вісім із 12 членів його екіпажу зникли безвісти, четверо перебували в безпеці. Зниклих шукають за допомогою гелікоптера та корабля.

Перед цим загорівся хімічний танкер і нафтовоз Yara J під прапором Коморських Островів. Спочатку румунська влада заявила, що невідомо, чи зазнало судно атаки. Усі члени його екіпажу перебували в безпеці.

Кораблі загорілися після того, як російські безпілотники залетіли в повітряний простір Румунії, повідомили румунські посадовці. Однак наразі влада прямо не пов’язує пожежі на суднах із цими дронами. Моряки на сусідніх суднах стверджували, що бачили, як два безпілотники підбили танкер під прапором Сан-Марино, але ця інформація не була підтверджена.

Ці інциденти сталися після атак дронів на щонайменше п’ять інших вантажних суден поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії, яка також є членом НАТО. 

Румунія має спільний кордон з Україною завдовжки 614 км, значна частина якого проходить уздовж Дунаю. Протягом останніх чотирьох років країна неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками.

Обидва судна загорілися поблизу гирла Сулінського каналу, який веде з Дунаю до Чорного моря. Судна часто стають тут на якір в очікуванні проходу через затримки, спричинені погодними умовами та скупченням суден

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