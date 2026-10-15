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Ворог атакував промисловість у Полтавській області, зокрема – газовидобувну. Пошкоджено обладнання (оновлено)

Зафіксовано влучання в двох районах. 

Ворог атакував промисловість у Полтавській області, зокрема – газовидобувну. Пошкоджено обладнання (оновлено)
Ліквідація пожежі внаслідок атаки в Полтавській області (ілюстративне фото)
Фото: З відкритих джерел

Російська армія 15 жовтня атакувала підприємства Полтавської області. Були влучання по промисловості в Полтавському і Миргородському районах.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. За уточненими даними, поранено чоловіка.

У нього травми середньої тяжкості. 

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«Зафіксовано влучення ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах», – сказав він. 

Згодом у «Нафтогазі» повідомили, що під атакою була газовидобувна промисловість у Полтавському районі. Внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.

«Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань», – сказав в.о. голови правління «Нафтогазу».  

Вчора вдень росіяни атакували Кременчук. Ворог регулярно атакує це місто. У ніч на 7 жовтня окупанти вбили в Кременчуці двох містян. Поранень зазнали понад 40 людей.

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