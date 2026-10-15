У Харківській області від обстрілів постраждали 9 людей

Ворог застосував по області ФАБи та дрони.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ФАБами та дронами різних типів. Постраждали 9 людей.

Ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Дергачах поранені 5 чоловіків, у м. Ізюм – 19-річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 36-річна жінка. У с. Плоске Великобурлуцької громади поранено 62-річного чоловіка, а у с. Лісне Дергачівської громади отримав поранення 45-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого предмета в с. Сподобівка Шевченківської громади загинув 42-річний чоловік, і отримав поранення 15-річний хлопець. Також медики надали допомогу 64-річному чоловіку, який 12 жовтня зазнав поранень у Харкові.

Ворог атакував БпЛА Основʼянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ФАБ;

8 fpv-дронів;

101 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі у сел. Золочів.

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у с. Погонівка, багатоквартирний і 12 приватних будинків, електромережі у м. Ізюм.

В Харківському районі пошкоджено гараж, 4 вантажні автомобілі у м. Дергачі, електромережі у с. Ємці, автомобіль у с. Лісне.

У Лозівському районі пошкоджено автомобіль у с. Веселе.

У Чугуївському районі пошкоджено магазин в с. Шестакове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 160 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 64 843 людини.