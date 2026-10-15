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Росіяни на світанку вбили двох людей в Дніпропетровській області

Ще троє отримали поранення. 

Росіяни на світанку вбили двох людей в Дніпропетровській області
Фото: Олександр Ганжа в telegram

Російська армія 15 жовтня вбила в Дніпровському районі двох людей. Росіяни вдосвіта атакували Новоолександрівську громаду.

Зруйновано приватний будинок. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

«Загинули двоє людей. 56-річний чоловік та 82-річна жінка лікуватимуться амбулаторно», – сказав він.  

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Також під атакою вранці перебував Павлоград. Поранено 31-річну жінку.

«У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники», – сказав він. 

Протягом доби окупанти атакували також Кривий Ріг, Нікопольський і Кам'янський райони. 

«У Кривому Розі внаслідок нічної шахедної атаки ворога були пошкоджені приватні будинки та авто. Слава Богу, без втрат та постраждалих», – повідомив голова Ради оборони міста Вілкул. 

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