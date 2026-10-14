З окупації вдалось повернути ще чотирьох молодих людей

Їх чекає процес реінтеграції та відновлення після пережитого.

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У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованої ще чотирьох молодих людей.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ініціативи.

Повернули зокрема 19-річну Ольгу та її старшу сестру Валентину. Три з половиною роки сестри жили в окупації. Навіть коли з’явилася можливість виїхати, ухвалити остаточне рішення було непросто.

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Ольга боялася ризиків, пов’язаних із дорогою. Попереду був складний шлях, результат якого неможливо було передбачити. Разом сестри вирішили залишити окупацію та розпочати новий етап життя в Україні.

Фахівці Української мережі за права дитини спільно з командою ГО «Компас мрії» допомогли сестрам спланувати безпечний маршрут, координували їхнє повернення та зустріли дівчат на підконтрольній території України.

Попереду на них чекає процес адаптації та реінтеграції та відновлення після пережитого.

Також вдалося повернути на підконтрольну територію України ще двох підлітків Уляну та Ірину.

Уляна проживала на тимчасово окупованій частині Донеччини та хотіла виїхати на підконтрольну територію України. Волонтери допомогли підготувати маршрут і супроводжували її під час дороги.

Ірина жила на Запоріжжі разом із бабусею. Вони вирішили виїхати з тимчасово окупованої території, однак під час перетину гуманітарного коридору дівчину не пропустили через відсутність українського паспорта.

Тоді Ірина звернулася до Helping to Leave по допомогу з оформленням необхідних документів. Разом із бабусею вона повернулася до Мінська, де отримала посвідчення на повернення в Україну, після чого змогла успішно перетнути кордон.

Зараз Ірина вже на підконтрольній території України, відновлює документи.

*Усі імена змінено з міркувань безпеки.