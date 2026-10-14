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Сибіга: Україна готова до енергетичного перемир’я та нових переговорів за участю США

Україна очікує нових пакетів військової та енергетичної допомоги від союзників і зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату.

Сибіга: Україна готова до енергетичного перемир’я та нових переговорів за участю США
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна готова до енергетичного перемир’я та обговорює це питання з міжнародними партнерами. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів президента України в Лондоні, повідомляє МЗС України.

В ефірі телемарафону Сибіга уточнив параметри енергетичного перемир’я, до якого готова Україна. 

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За його словами, українська сторона не завдаватиме ударів по енергетичних об’єктах на території Росії, зокрема нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на об’єкти енергетичної системи України.

"Бачимо підтримку України та розуміння потреби збереження трансатлантичної єдності", – зазначив Сибіга.

За словами міністра, Україна має підтримку ключових партнерів і очікує від союзників нових пакетів військової та енергетичної допомоги.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату із залученням США, щоб підтримати динаміку мирного процесу.

Сибіга повідомив, що Україна готова до зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Для її проведення потрібно погодити час і місце з урахуванням графіка українського президента.

За словами міністра, сторони мають двосторонній та європейський порядок денний. Серед питань – відкриття переговорних кластерів для України та кроки щодо прав угорської національної меншини.

"Відповідний закон уже ухвалено, він відкриває шлях до співпраці в усіх сферах – від гуманітарної до торговельно-економічної. Наші народи заслуговують на добросусідство", – наголосив глава МЗС України.

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