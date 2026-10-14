Суд взяв під варту митника, який збив пішохода на Прикарпатті

Також підозрюваний може внести заставу.

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави для головного інспектора митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці.

Чоловіка підозрюють у наїзді на пішохода в Городенці, якого винуватець ДТП залишив у небезпеці, повідомила прокуратура Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що 31-річний фігурант ДТП є сином прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури.

Митнику повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, та за залишення людини в небезпеці. Досудове розслідування у справі триває.