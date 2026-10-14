Суд взяв під варту митника, який збив пішохода на Прикарпатті

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави для головного інспектора митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці.
Чоловіка підозрюють у наїзді на пішохода в Городенці, якого винуватець ДТП залишив у небезпеці, повідомила прокуратура Івано-Франківської області.
Правоохоронці встановили, що 31-річний фігурант ДТП є сином прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури.
Митнику повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, та за залишення людини в небезпеці. Досудове розслідування у справі триває.
- Івано-Франківська облпрокуратура повідомляла раніше, що ДТП сталася 11 жовтня. Підозрюваний перевищив швидкість і здійснив наїзд на 25-річного місцевого жителя. Чоловік в цей момент рухався краєм проїзної частини у попутному із автомобілем напрямі. Унаслідок наїзду потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму та відкритий перелом обох стегнових кісток. Його госпіталізували до реанімації, він у комі.
- Винуватець ДТП втік з місця події і, як заявили у прокуратурі, він сховав машину в гаражі, а наступного дня вийшов на роботу, наче нічого не сталося.
- Держмитслужба згодом заявила, що ініціювала процес звільнення підозрюваного з митних органів.