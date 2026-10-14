На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені троє людей

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Автівка палає після влучання дрона у Херсоні

Упродовж 14 жовтня російські військові атакували Херсонську область артилерією, мінометами та безпілотниками різних типів. Унаслідок обстрілів поранення дістали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, станом на 17:30 травмовано одного жителя Херсона та двох працівників комунального підприємства в Білозерці. Вони постраждали внаслідок застосування російськими військовими безпілотників.

Через обстріли пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак.