Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві знайшли частину російського БпЛА вагою 90 кг, яка застрягла в землі біля будинку

Про небезпечну знахідку правоохоронців повідомив 14-річний хлопець.

У Києві знайшли частину російського БпЛА вагою 90 кг, яка застрягла в землі біля будинку
Частина дрона біля будинку
Фото: Поліція Києва

У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника "Герань-5", який влучив на територію приватного домоволодіння.

Про це повідомила поліція Києва.

Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі. На щастя, ніхто не постраждав.

Реклама

Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку після чергової російської атаки. Безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі. 

Бойова частина також містила готові осколкові елементи. За оцінками фахівців, у разі вибуху могли бути зруйновані цей та сусідні будинки в радіусі близько 50 метрів.

Вибухотехніки розрядили боєприпас і перевезли його на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

Фото: Поліція Києва

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies