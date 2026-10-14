У Києві знайшли частину російського БпЛА вагою 90 кг, яка застрягла в землі біля будинку

У Деснянському районі Києва вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника "Герань-5", який влучив на територію приватного домоволодіння.
Про це повідомила поліція Києва.
Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі. На щастя, ніхто не постраждав.
Про небезпечну знахідку правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку після чергової російської атаки. Безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі.
Бойова частина також містила готові осколкові елементи. За оцінками фахівців, у разі вибуху могли бути зруйновані цей та сусідні будинки в радіусі близько 50 метрів.
Вибухотехніки розрядили боєприпас і перевезли його на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.
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