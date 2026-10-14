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Ігнат: уночі збили 76 % реактивних дронів, ще місяць тому показник був нижчий

Також збили чотири балістичні ракети. 

Ігнат: уночі збили 76 % реактивних дронів, ще місяць тому показник був нижчий

Уночі Росія атакувала українців великою кількістю ракет балістичної траєкторії, боротися з якими зараз можуть лише системи ППО Patriot. Чотири ракети було перехоплено.

Це небагато. Однак не всі ракети досягнули цілей, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телеефірі. 

«Під прицілом була саме українська енергетика», – сказав він. 

Статистика збиття дронів краща. Ворог запустив 128 дронів, з них 77 реактивних. Збили 90 %: 115, з них 59 – реактивних. Минулого місяця збиття реактивних дронів становило 60 %, а сьогодні збили вже 76 %. Ігнат наголосив, що усе збити неможливо, але показники відбиття атак покращується. 

Ігнат додав, що зараз часто знаходять деталі ракет та БпЛА, вироблені за кілька тижнів до атаки в Європі. Росіяни у масованих ударах міксує ракети С-400 з іншими типами. 

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