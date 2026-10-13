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Росія атакувала Хмельниччину: пошкоджено медзаклад та підприємство (оновлено)

Четверо пацієнтів отримали ушкодження. Про потерпілих на підприємстві наразі невідомо.

Росія атакувала Хмельниччину: пошкоджено медзаклад та підприємство (оновлено)
уламки шахеда (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/oleksij.seketa.2025

У Хмельницькій області внаслідок ворожої дронової атаки пошкоджено медичний заклад. Четверо пацієнтів отримали незначні травми.

Їм надали необхідну допомогу, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. За його даними, загиблих немає.

«Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч», – сказав він. 

О 13:52 голова ОВА розповів про повторний удар. Під час повітряного нападу працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок атаки пошкоджено вантажний автомобіль і фасад складської будівлі на території одного з підприємств області. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає.

  • Ворог активно намагається атакувати Хмельницьку область безпілотниками. 10 і 11 жовтня захисники збили в небі області п'ять БпЛА. 
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