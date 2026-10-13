​Зеленський про ракетний обстріл Києва: Щодо цього удару не було попередження від партнерів

Україна не отримала попередження від партнерів про ракетний обстріл Києва.
Про це у вечірньому відеозверненні 13 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.
«Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву, і щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ – допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства», - заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що «наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне», тож українська сторона розраховує «на такий же рівень і від наших партнерів».
Зеленський також прокоментував ситуацію щодо переговорів зі США в плані припиненні вогню.
«Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала Президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов», - повідомив Зеленський.
Президент додав, що готовий до зустрічі у найближчі дні і «цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру».
- Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. Про застосування швидкісних цілей повідомили в Повітряних силах.
- Видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідувальними даними. Це начебто мало статись, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.
- Американська адміністрація вже призупиняла обмін розвідданими з Україною: у березні 2025 року співпрацю припинили на вісім днів після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
- Попри це міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму заявив, що наша держава продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.
- За словами міністра, співпраця з американською стороною у сфері розвідки триває. Він також пояснив запізніле оголошення повітряної тривоги в ніч на 13 жовтня застосуванням Росією особливого типу озброєння.