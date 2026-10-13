​Зеленський про ракетний обстріл Києва: Щодо цього удару не було попередження від партнерів

«П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару», - повідомив глава держави.

Україна не отримала попередження від партнерів про ракетний обстріл Києва.

Про це у вечірньому відеозверненні 13 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву, і щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ – допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства», - заявив Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що «наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне», тож українська сторона розраховує «на такий же рівень і від наших партнерів».

Зеленський також прокоментував ситуацію щодо переговорів зі США в плані припиненні вогню.

«Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять. І треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала Президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов», - повідомив Зеленський.

Президент додав, що готовий до зустрічі у найближчі дні і «цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру».