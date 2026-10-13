Із них понад 10 тисяч становили ударні БпЛА «Шахед» і «Герань»

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Українські військові за допомогою зенітних дронів-перехоплювачів Sting упродовж року знищили понад 15,5 тисяч російських безпілотників типів «Шахед», «Герань» і «Гербера». Про це повідомив виробник перехоплювачів, українська miltech-компанія «Дикі Шершні».

За словами розробників, ідеться про результати застосування Sting підрозділами Сил оборони України з жовтня 2025-го до вересня 2026 року. За твердженням виробника, Sting дванадцятий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу найефективніших перехоплювачів «Шахедів», «Гераней» і «Гербер».

Зокрема, лише у вересні 2026 року українські військові, за підтвердженими даними, збили за допомогою Sting близько 1600 російських безпілотників типів «Шахед», «Герань» і «Гербера».

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У компанії зазначають, що із 15 500 знищених безпілотників більш як 10 тисяч — ударні «Шахеди» і «Герані». Українські розробники оцінюють середню вартість одного такого безпілотника приблизно у 70 тисяч доларів. Відповідно, загальна вартість знищених ударних дронів може перевищувати 700 мільйонів доларів.

Одним із чинників результативності системи в компанії називають можливість дистанційного керування. За даними розробників, пілоти трьох із чотирьох найрезультативніших підрозділів за кількістю знищених «Шахедів» керують перехоплювачами Sting віддалено за допомогою системи Hornet Vision Ctrl.

Водночас «Дикі Шершні» проводять бойові випробування спеціалізованого високошвидкісного перехоплювача Sting S. За інформацією розробників, його вже використовують для ураження російських малогабаритних реактивних безпілотників «Герань-5». У компанії розраховують, що після переходу Sting S до масового виробництва українські сили протиповітряної оборони зможуть ефективніше протидіяти російським реактивним повітряним цілям.

Наразі Україна на різних рівнях шукає протидію реактивним дронам. В кінці серпня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати російські реактивні «шахеди».

В свою чергу CEO Brave1 Андрій Гриценюк розповів, що для протидії російським реактивним БпЛА кластер працює за чотирма напрямами: