Прикордонники викрили незаконну схему продажу автівок під виглядом "гумдопомоги для ЗСУ"

Від початку 2026 року за такою схемою було реалізувано 71 автомобіль.

Прикордонники викрили незаконну схему продажу автівок під виглядом "гуманітарної допомоги військовим".

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що від початку 2026 року за такою схемою було реалізувано 71 автомобіль.

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"Зловмисник використовував три підконтрольні благодійні фонди, ввозив транспорт без сплати митних платежів, а потім виставляв його на продаж онлайн", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники ОКПП "Київ" з іншими правоохоронцями затримали організатора під час спроби продажу чергового автомоббіля. Під час обшуків за місцем його проживання вилучили ще два транспортні засоби.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше також повідомлялося, що на Волині судитимуть одного із учасників схеми ввозу авто "для ЗСУ".