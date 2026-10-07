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Defense Tech

В Україні представили броньовану оперативно-піротехнічну машину на базі Toyota Land Cruiser 79

Автомобіль призначений для доставки піротехнічної команди та обладнання до місця роботи

В Україні представили броньовану оперативно-піротехнічну машину на базі Toyota Land Cruiser 79
Фото: REFORM

Українська компанія REFORM представила оперативно-піротехнічну машину ОПМ-TLC 79, створену на базі пікапа Toyota Land Cruiser 79 Pickup 4WD. Про це компанія повідомила у Facebook.

Машина отримала суцільну броньовану капсулу на п’ять місць, включно з водієм. За заявою виробника, рівень захисту відповідає ПЗСА-3 та B6 (BR6 / FB6) - автомобіль здатен витримувати влучання куль калібру 7.62x51 мм та 5.56x45 мм.

Для підвищення безпеки екіпажу автомобіль обладнали броньованими передніми та задніми дверима. Вони мають протиуламкові рамки, посилені петлі та механізм розвантаження дверей. Також встановили кулетривке скло з підігрівом і броньований вентиляційно-евакуаційний люк. Спеціальне обладнання всередині машини розміщене на кріпленнях із легкознімними фіксаторами.

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ОПМ-TLC 79 отримала посилену підвіску, модернізовані гальма та систему шин Run-flat, яка дає змогу автомобілю продовжувати рух після проколу або різкої втрати тиску.

Базовим автомобілем для ОПМ-TLC 79 є Toyota Land Cruiser 79 із дизельним двигуном об’ємом 2,8 літри та потужністю 201 кінських сил. Машина має шестиступеневу автоматичну коробку передач та повний привід 4WD.

REFORM — український виробник спеціалізованих та броньованих автомобілів. Компанія працює з 2011 року. У її лінійці — броньовані автомобілі, спецтранспорт, фургони, медичні та піротехнічні машини, а також техніка для гуманітарного розмінування. 

Нагадаємо, компанія «Українська бронетехніка» на виставці MSPO у Польщі представила бронеавтомобілі «Сайгак-1» та «Варта-3» з протимінним захистом і можливістю встановити дистанційний керований бойовий модуль Tavria.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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