Радник президента: РФ використовує ретранслятори у Києві для коригування дронових ударів

У Києві можуть працювати російські МЕШ-ретранслятори для керування "шахедами".

У Києві можуть працювати російські МЕШ-ретранслятори, які забезпечують тимчасовий канал керування "шахедами" для коригування ударів. За попередньою оцінкою, у столиці може бути від одного до трьох таких пристроїв.

Про це заявив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, такі ретранслятори складно виявити. Водночас без їхнього виявлення та нейтралізації закриття Києва засобами радіоелектронної боротьби не буде достатньо ефективним.

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На користь своєї версії Бескрестнов навів удар по будівлі СБУ та проаналізовані ним атаки на київські мости. За його словами, під час удару по СБУ в небі не було інших "шахедів", які могли б виконувати функцію повітряного ретранслятора.

Бескрестнов вважає, що без стабільного онлайн-керування безпілотником до самого моменту атаки точно влучити в окремі елементи мосту, зокрема опору або ванти, неможливо.

Він також попередив, що за наявності такого каналу керування цілями російських дронів можуть бути не лише мости, а й розміщені поблизу засоби протиповітряної оборони.

Водночас Бескрестнов наголосив, що наразі це його технічний висновок, а не підтверджений факт.