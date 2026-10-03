Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти уранці вдарили по Ізюму на Харківщині: постраждали п’ятеро людей

Пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок і приватні домоволодіння.

Окупанти уранці вдарили по Ізюму на Харківщині: постраждали п’ятеро людей
Фото: ДСНС України

В Ізюмі Харківської області вранці 3 жовтня внаслідок серії ударів російських безпілотників постраждали п’ятеро людей. Також пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння.

Про це повідомляє Ізюмська МВА.

За даними адміністрації, о 07:49 російські війська завдали серії ударів по Ізюму ударними БпЛА. Влучання зафіксували у кількох районах міста.

Реклама

У районі житлового масиву Ізюмського приладобудівного заводу зафіксували влучання у складське приміщення переробного підприємства. Після удару там виникла пожежа.

У районі Нижнього міста пошкоджені приміщення та обладнання підприємства, а також скління і дах багатоквартирного будинку.

Крім того, російський дрон вдарив по приватному сектору на південному заході міста. Там пошкоджені приватні домоволодіння та виникла пожежа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили дроном "Герань-4".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies