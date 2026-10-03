Пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок і приватні домоволодіння.

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В Ізюмі Харківської області вранці 3 жовтня внаслідок серії ударів російських безпілотників постраждали п’ятеро людей. Також пошкоджені приміщення двох підприємств, багатоквартирний будинок та приватні домоволодіння.

Про це повідомляє Ізюмська МВА.

За даними адміністрації, о 07:49 російські війська завдали серії ударів по Ізюму ударними БпЛА. Влучання зафіксували у кількох районах міста.

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У районі житлового масиву Ізюмського приладобудівного заводу зафіксували влучання у складське приміщення переробного підприємства. Після удару там виникла пожежа.

У районі Нижнього міста пошкоджені приміщення та обладнання підприємства, а також скління і дах багатоквартирного будинку.

Крім того, російський дрон вдарив по приватному сектору на південному заході міста. Там пошкоджені приватні домоволодіння та виникла пожежа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили дроном "Герань-4".