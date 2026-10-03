Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА, пункт управління та переправу

2 жовтня та в ніч на 3 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
У районі Донецька Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
У Генштабі зазначили, що такі об’єкти є одними з пріоритетних цілей. Їхнє системне ураження спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України.
У районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські військові уразили пункт управління противника.
Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу через річку Мокрі Яли.
Крім того, у районі Громівки Херсонської області уражено ремонтну базу російських окупантів.
У районі Вознесенівки Бєлгородської області РФ українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових цілях російського агресора триває.