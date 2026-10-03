На Полтавщині обмежили перебування цивільних у районі чотирьох населених пунктів

Заборона діє з 3 жовтня до особливого розпорядження.

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У Кременчуцькому районі Полтавської області обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках у районі Горішніх Плавнів, Редут, Кам’яних Потоків та Чикалівки.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Обмеження запровадили рішенням Ради оборони Полтавської області у зв’язку з проведенням безпекових заходів. Вони діють із 3 жовтня 2026 року до особливого розпорядження.

У визначеному районі забороняється займатися рибальством, мисливством і грибництвом, а також проводити фото- та відеозйомку.

В’їзд у визначений район дозволено виключно особам, які проживають у цьому секторі. Про скасування обмежень повідомлять окремо.