На Запоріжжі за добу зафіксували 737 ударів по 55 населених пунктах, є поранені

Надійшли 60 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автомобілів.

144 артилерійські удари припали на Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запасне, Новояковлівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Рибне.

Також зафіксували обстріл із РСЗВ по Новояковлівці.

Ще 572 БпЛА різної модифікації , переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Сергіївці, Новорозівці, Веселянці, Миролюбівці, Михайло-Лукашевому, Таврійському, Різдвянці, Тернуватому, Оріхову, Вільнянці, Васинівці, Преображенці, Новоселівці та Воздвижівці.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За минулу добу російські окупанти завдали 737 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранені двоє людей.

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