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На Херсонщині через російські обстріли поранені четверо людей

За добу російські військові пошкодили п'ять приватних будинків, поштове відділення та автомобіль.

На Херсонщині через російські обстріли поранені четверо людей
Автівка палає після влучання дрона у Херсоні
Фото: Ольга Чернишова

Упродовж минулої доби російські військові атакували Херсон та 24 населені пункти області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Кізомис, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Лиманець, Ульянівка, Зарічне, Ясна Поляна, Чайчине, Понятівка, Микільське, Іванівка, Берислав, Брускинське, Новорайськ, Дудчани, Качкарівка, Михайлівка, Томарине, Тягинка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять приватних будинків, поштове відділення та приватний автомобіль.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.

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