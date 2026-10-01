Вчитель, агроном, художник і хімік: ким були відомі борці за Україну

Симон Петлюра, Головний отаман військ УНР, до війни був учителем, редактором і театральним критиком.
Кирило Осьмак, згодом президент Української Головної Визвольної Ради, за освітою був агрономом. До Першої світової він працював у сільському господарстві, а в міжвоєнний час — в Інституті української мови.
Олена Степанів, хорунжа Легіону Українських січових стрільців, стала однією з перших у світі жінок з офіцерським званням. До війни вона навчалася на вчительку й займалася гімнастикою, а після війни стала науковицею.
Ніл Хасевич, художник-графік УПА, ще до війни був відомим митцем і дипломантом Варшавської академії мистецтв. У підпіллі він створював графіку для повстанських видань.
Роман Шухевич, Головний командир УПА, до війни навчався на інженера-будівельника й мав власну рекламну контору.
Петро Франко, син Івана Франка, за освітою був хіміком-технологом. Він популяризував спорт і фізкультуру та був одним з організаторів Пласту. Під час визвольних змагань став одним із творців авіації Української Галицької армії.
Ми наголошуємо, що й сьогодні до лав Сил оборони приходять люди найрізноманітніших професій.
Сьогодні, як і у минулому: захисники та захисниці різні — Україна одна.
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