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ГоловнаБлогиБлог Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України

Вчитель, агроном, художник і хімік: ким були відомі борці за Україну

До Дня захисників і захисниць України ми опублікували серію плакатів про відомих українських військових діячів минулого. Серія розповідає про те, чим вони займалися до того, як узяли до рук зброю. Матеріали підготовлено разом з Українським інститутом національної пам'яті, Силами оборони та Міністерством оборони України.

Ким були історичні постаті, які боролися за Україну. Як і нинішні захисники й захисниці: ким тільки не були.

У серії шестеро учасників українських визвольних змагань XX століття.

Фото: Стратком

Симон Петлюра, Головний отаман військ УНР, до війни був учителем, редактором і театральним критиком.

Фото: Стратком

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Кирило Осьмак, згодом президент Української Головної Визвольної Ради, за освітою був агрономом. До Першої світової він працював у сільському господарстві, а в міжвоєнний час — в Інституті української мови.

Фото: Стратком

Олена Степанів, хорунжа Легіону Українських січових стрільців, стала однією з перших у світі жінок з офіцерським званням. До війни вона навчалася на вчительку й займалася гімнастикою, а після війни стала науковицею.

Фото: Стратком

Ніл Хасевич, художник-графік УПА, ще до війни був відомим митцем і дипломантом Варшавської академії мистецтв. У підпіллі він створював графіку для повстанських видань.

Фото: Стратком

Роман Шухевич, Головний командир УПА, до війни навчався на інженера-будівельника й мав власну рекламну контору.

Фото: Стратком

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Петро Франко, син Івана Франка, за освітою був хіміком-технологом. Він популяризував спорт і фізкультуру та був одним з організаторів Пласту. Під час визвольних змагань став одним із творців авіації Української Галицької армії.

Ми наголошуємо, що й сьогодні до лав Сил оборони приходять люди найрізноманітніших професій.

Сьогодні, як і у минулому: захисники та захисниці різні — Україна одна.

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