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Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб

Особливо гострою була нестача НРК. 

Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Військові
Фото: Генштаб

У першому півріччі цього року забезпечення Збройних Сил не відповідало реальним потребам. За всіма напрямками, починаючи від снарядів, наземних роботизованих комплексів, пікапів, багі і мотоциклів, воно було на рівні 15-20 % від потреби.

Про це колишній головком Олександр Сирський повідомив під час дискусії, організованої LB та EFI Group. На запитання, чому так сталося, він сказав, що це питання до тодішнього міністра Михайла Федорова в першу чергу.

«Тому, звичайно, це створювало проблеми. Проблеми в чому заключалися: на 26-й рік був затверджений план кампанії. Був спланований ряд операцій, частина з яких була обов'язковою. Частину планувалося проводити відповідно до обстановки, яка могла скластися. Звичайно, виконання всіх цих планів і наші втрати, в першу чергу, в людях. Особливо, коли проблеми з НРК, у перший період, у перше півріччя, була критична», – сказав він. 

Ексголовком нагадав, що кілзона становить близько 30 кілометрів, і 60 % логістики проводять саме наземними роботизованими платформами. 

  • Наприкінці червня в міністерстві оборони оголосили рекордну закупівлю далекобійних 155-мм пострілів для Сил оборони. Федоров казав, що закупівля зекономить 16 % очікуваної вартості. 
  • Президент звільнив Олександра Сирського та тлі протестів, що виникли після того, як міністр оборони Михайло Федоров втратив посаду. Федоров казав, що в нього був конфлікт з Сирським. 
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