ГУР оприлюднило дані про 38 суден, які допомагають ворогу експортувати нафту і завозити пальне до РФ

28 з них вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про морські судна, які допомагають Росії доставляти російську нафту на світові ринки та залучені до викрадення української зерна з ТОТ.

Воєнна розвідка України опублікувала дані про 38 морських суден, що ходять під прапорами Барбадосу, РФ, Камеруну, Панами, Белізу, Ліберії, Шрі-Ланки, Туреччини, Танзанії, Сан-Томе і Принсіпі, Гонконгу та Палау.

Серед них 28 суден безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу, здійснюють бункерування підсанкційних танкерів російського тіньового флоту та беруть участь у викраденні українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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Усі ці судна вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.

Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до РФ бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального.

Окремо у фокусі уваги Головного управління розвідки Міноборони України – імена 11 капітанів, які вважали, що можуть просто “виконувати свою роботу”, ховаючись за капітанським містком. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора.

“Оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Це чітке попередження кожному моряку: участь у допомозі агресору не залишиться непоміченою. Така діяльність має наслідки – зокрема для репутації та безпеки тих, хто до неї залучений. Кожне судно, капітан і компанія, які допомагають росії торгувати кривавою нафтою, вивозити крадене українське зерно чи завозити пальне, стають інструментами російської агресії”, – зазначили у ГУР.