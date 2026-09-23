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ГУР оприлюднило дані про 38 суден, які допомагають ворогу експортувати нафту і завозити пальне до РФ

28 з них вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.

ГУР оприлюднило дані про 38 суден, які допомагають ворогу експортувати нафту і завозити пальне до РФ
Фото: ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про морські судна, які допомагають Росії доставляти російську нафту на світові ринки та залучені до викрадення української зерна з ТОТ.

Воєнна розвідка України опублікувала дані про 38 морських суден, що ходять під прапорами Барбадосу, РФ, Камеруну, Панами, Белізу, Ліберії, Шрі-Ланки, Туреччини, Танзанії, Сан-Томе і Принсіпі, Гонконгу та Палау.

Серед них 28 суден безпосередньо залучені до експорту російської нафти, нафтопродуктів та скрапленого природного газу, здійснюють бункерування підсанкційних танкерів російського тіньового флоту та беруть участь у викраденні українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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Усі ці судна вже перебувають під санкціями США, Великої Британії, Європейського Союзу та України.

Ще 10 непідсанкційних нафтотанкерів допомагають агресору не лише доставляти російську нафту на світові ринки, а й завозити до РФ бензин та дизельне пальне, підтримуючи військову логістику Кремля в умовах дефіциту пального.

Окремо у фокусі уваги Головного управління розвідки Міноборони України – імена 11 капітанів, які вважали, що можуть просто “виконувати свою роботу”, ховаючись за капітанським містком. Саме вони забезпечували складну навігацію та доставку імпортного пального до країни-агресора.

“Оприлюднення їхніх імен руйнує міф про те, що тіньова логістика може залишатися анонімною. Це чітке попередження кожному моряку: участь у допомозі агресору не залишиться непоміченою. Така діяльність має наслідки – зокрема для репутації та безпеки тих, хто до неї залучений. Кожне судно, капітан і компанія, які допомагають росії торгувати кривавою нафтою, вивозити крадене українське зерно чи завозити пальне, стають інструментами російської агресії”, – зазначили у ГУР.

  • Раніше ГУР Міноборони повідомило про викриття низки танкерів, задіяних у постачанні до країни-агресора понад півмільйона тонн бензину та дизельного пального.
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