Литва має плани евакуації населення на випадок різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі нападу Росії. Водночас країна не має наміру здаватися та готова чинити опір.

Про це заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс в інтерв’ю BBC.

За його словами, литовці постійно відчувають загрозу з боку Росії, зокрема через випадки проникнення безпілотників у повітряний простір країни. У разі атаки, заявив прем’єр, Литва "дасть відсіч" і вступить у боротьбу.

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Водночас уряд опрацьовує різні сценарії реагування. Сінкявічюс навів як приклад можливу організовану евакуацію літніх людей із міст, яка має відбуватися безперешкодно та без створення заторів. Водночас він зазначив, що частину таких планів влада не обговорює публічно.

Литовський прем’єр також додав, що країна стикається з конкретними безпековими загрозами. Адже Литва є членом НАТО та має сухопутний кордон із російською Калінінградською областю.

Що передувало?

Заява Сінкявічюса пролунала на тлі нещодавнього інциденту з безпілотником у повітряному просторі Литви. Минулого тижня винищувачі НАТО збили дрон, який увійшов у повітряний простір країни. Походження безпілотника офіційно не підтверджене, однак міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що він прилетів із боку Білорусі.

На тлі безпекових викликів Німеччина у 2023 році оголосила про плани постійно розмістити в Литві боєздатну бригаду. Очікується, що вона запрацює до 2027 року та налічуватиме близько 5 тисяч військовослужбовців і цивільних працівників.

Як заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, НАТО готове реагувати на можливу ескалацію з боку Росії на східному фланзі. Альянс має близько 4000 сторінок військових планів із захисту східного флангу – від сценаріїв мінімальної кризи чи втручання на територію.