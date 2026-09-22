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Венс: Іран не зможе створити ядерну зброю навіть протягом року

Віцепрезидент США повідомив, що американські військові знищили 3 іранські ядерні об’єкти.

Венс: Іран не зможе створити ядерну зброю навіть протягом року
віце-президент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран не зможе створити ядерну зброю найближчим часом – "ані завтра, ані за шість місяців, ані навіть протягом року", якщо спробує відновити відповідні можливості.

Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax, пише "Радіо Свобода".

Венс сказав, що американські військові знищили три іранські ядерні об’єкти внаслідок "вражаючого тактичного удару". Водночас віцепрезидент не уточнив, про які саме об’єкти йдеться. Жодних додаткових деталей операції наведено не було.

За словами Венса, метою США було не лише завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, а й не допустити її відновлення. Венс також заявив, що після американського удару Іран почав "чинити терор проти міжнародного судноплавства".

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