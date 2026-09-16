Іран готовий повернутися до дипломатичного врегулювання конфлікту зі США

Також відомо, що Іран досяг домовленості з Оманом щодо відкриття Ормузької протоки.

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США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

Іран вважає чинним підписаний у червні за посередництва Пакистану Ісламабадський меморандум зі Сполученими Штатами та має намір повернутися до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту з Вашингтоном.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час зустрічі з китайським колегою Ван Ї у Пекіні, заявило МЗС КНР.

"Іран не зацікавлений у продовженні конфлікту і розраховує повернутися до дипломатичного шляху врегулювання. Водночас ми продовжуватимемо твердо захищати свої права та інтереси", – сказав Арагчі.

За його словами, Тегеран вважає Ісламабадський меморандум чинним і закликає Вашингтон повернутися до виконання взятих на себе зобов’язань.

"Іранська сторона вважає, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном залишається чинним. Сполучені Штати повинні сумлінно виконувати всі свої зобов’язання", – зазначив глава іранського МЗС.

Арагчі також повідомив, що Іран досяг домовленості з Оманом щодо відкриття Ормузької протоки. Водночас він не розкрив деталей цієї угоди.

Останні події навколо Ормузької протоки

США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Безпеку судноплавства забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.

Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.