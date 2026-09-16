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США знімуть санкції з двох білоруських компаній в обмін на звільнення 25 політв’язнів

Про це домовилися спецпосланник Трампа Джон Коул і Олександр Лукашенко.

США знімуть санкції з двох білоруських компаній в обмін на звільнення 25 політв’язнів
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

США та Білорусь досягли попередньої домовленості, згідно з якою Мінськ звільнить 25 політв’язнів, а Вашингтон зніме санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром".

Про це повідомив спецпосланник США з питань Білорусі Джон Коул, передає "Радіо Свобода".

За словами Коула, під час переговорів із Олександром Лукашенком було досягнуто "значного прогресу". Перемовини сторін триватимуть, і коли усі питання будуть вирішені, на свободу вийдуть ще більше людей, а США продовжать послаблення санкцій.

На зустрічі із Коулом 15 вересня Лукашенко стверджував, що в Білорусі людей не переслідують за політичними мотивами, а білоруські емігранти, які живуть за кордоном, "брешуть" про те, що замість звільнених політв'язнів влада Білорусі затримує вдвічі більше інших громадян.

За результатами кількох минулих зустрічей Лукашенка з Коулом були звільнені кілька сотень білоруських політв’язнів, тоді як США пом’якшили санкції щодо Білорусі.

Згідно з даними білоруської служби Радіо Свобода, станом на 15 вересня у Білорусі правозахисники визнали політичними в’язнями 912 людей. 

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