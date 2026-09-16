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​"Не забувайте про свій зв’язок із Батьківщиною": Буданов провів онлайн-зустріч із студентами, які навчаються в Великобританії

Голова ОПУ закликав розширювати спілкування з одногрупниками-іноземцями для обміну досвідом і створення спільних проєктів у майбутньому.

​"Не забувайте про свій зв’язок із Батьківщиною": Буданов провів онлайн-зустріч із студентами, які навчаються в Великобританії
Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів онлайн-зустріч з українськими студентами, які навчаються у британських закладах вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Під час зустрічі обговорили інтеграцію випускників британських вишів у державний сектор України. Буданов закликав студентів розширювати спілкування з одногрупниками-іноземцями для обміну досвідом і створення спільних проєктів у майбутньому.

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"Якщо ви повернетеся зі своїм набором знань, а найголовніше – зі своїм набором контактів і знайомств, бо ви ж із кимось навчаєтеся в групі, ці люди також будуть рости, розвиватися, рухатися... Це і є ваша початкова мережа контактів, яка дасть вам змогу звертатися до неї з тих чи інших питань. На вас чекають удома після завершення навчання і здобуття широкої мережі контактів", – наголосив Буданов.

Фото: Офіс президента

Також ішлося про посилення роботи з іноземними студентами та медіа для донесення правди про війну в Україні та протидії ворожій пропаганді.

Обговорили й ініціативи студентських спільнот за кордоном для ефективної допомоги Україні, зокрема - популяризацію українських студій і культурну дипломатію.

"Не забувайте про свій зв’язок із Батьківщиною. Якщо ви називаєте себе українцями, ваш зв’язок не в тому, що у вас паспорт із гербом. Ваш зв’язок у ваших діях, ваших вчинках. Ваше майбутнє – це і є майбутнє України. Тому – більше знайомств, комунікацій, більше знань. І не забувайте, що держава – вона тут, і іншої немає і не буде", – підсумував Буданов.

Фото: Офіс президента

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