Великобританія виділяє £800 тисяч на захист та збереження культурної спадщини України

Україна та Велика Британія розпочали роботу Консультативної ради Програми культурної спадщини в межах Угоди про сторічне партнерство між двома країнами.
Про це повідомили в Міністерстві культури України.
Великобританія виділила 800 тисяч фунтів стерлінгів на реалізацію Програми культурної спадщини у 2025-2029 роках. Програма спрямована на розвиток освітнього обміну, професійних навичок фахівців, які працюють у сфері захисту, збереження та відновлення культурної спадщини України.
Також оголошено про перший пілотний проєкт програми — партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка, спрямоване на збереження історичних фотографічних колекцій та розвиток фахових компетентностей українських реставраторів.
Першим пілотним проєктом програми стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка в Києві. Воно буде зосереджене на збереженні історичних фотографічних матеріалів із музейної колекції та розвитку спеціалізованих навичок українських фахівців.
Проєкт передбачає реставрацію унікальних прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка, які зберігаються в музеї, навчання українських реставраторів у Великій Британії та виставку робіт Тараса Шевченка у Великій Британії.
Засідання Консультативної ради проводитимуться раз на шість місяців до запланованого завершення програми у березні 2029 року.
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