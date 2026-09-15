Великобританія виділяє £800 тисяч на захист та збереження культурної спадщини України

Першим пілотним проєктом стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка в Києві.

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Україна та Велика Британія розпочали роботу Консультативної ради Програми культурної спадщини в межах Угоди про сторічне партнерство між двома країнами.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Великобританія виділила 800 тисяч фунтів стерлінгів на реалізацію Програми культурної спадщини у 2025-2029 роках. Програма спрямована на розвиток освітнього обміну, професійних навичок фахівців, які працюють у сфері захисту, збереження та відновлення культурної спадщини України.

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Також оголошено про перший пілотний проєкт програми — партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка, спрямоване на збереження історичних фотографічних колекцій та розвиток фахових компетентностей українських реставраторів.

Першим пілотним проєктом програми стане партнерство з Національним музеєм Тараса Шевченка в Києві. Воно буде зосереджене на збереженні історичних фотографічних матеріалів із музейної колекції та розвитку спеціалізованих навичок українських фахівців.

Проєкт передбачає реставрацію унікальних прижиттєвих фотографій Тараса Шевченка, які зберігаються в музеї, навчання українських реставраторів у Великій Британії та виставку робіт Тараса Шевченка у Великій Британії.

Засідання Консультативної ради проводитимуться раз на шість місяців до запланованого завершення програми у березні 2029 року.