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У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська

Не стало легендарної актриси театру імені Івана Франка.

У віці 98 років померла народна артистка України Галина Яблонська
Галина Яблонська
Фото: Укрінформ

Український театр зазнав великої втрати: померла народна артистка України, повний кавалер орденів Княгині Ольги Галина Яблонська.

Про смерть легенди вітчизняної сцени повідомив письменник та драматург Василь Неволов у мережі Facebook. За його словами, актриса боролася з важкою хворобою.

Галина Яблонська відома в першу чергу своїми блискучими ролями у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Вона була лауреаткою премії імені Марії Заньковецької, очолювала міжнародний проєкт "Тарас Шевченко єднає народи", була художньою керівницею Героїчного театру "Пам'ять".

У 2019 році Яблонська стала національною рекордсменкою України - їй належить досягнення за найтриваліший період виступів на театральній сцені, який тоді вже складав 83 роки і тільки зростав до самої її смерті.  

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