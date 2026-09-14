У триденній програмі заплановано музичні виступи, модний показ, зустрічі з канадськими й українськими діячами та парад.

З 18 до 20 вересня в районі Bloor West Village у Торонто відбудеться 30-й український фестиваль, який щорічно збирає сотні тисяч відвідувачів. Про це йдеться на сайті фестивалю.

За описом, у триденному заході заплановані виступи, виставки, розваги для дітей та традиційні українські страви.

Серед хедлайнерів програми – LELÉKA & DONBASGRL, бандурист композитор, аранжувальник та DJ Ярослав Джусь та модний показ Ethno Fashion Ukraine. На чотирьох сценах також виступатимуть танцювальні, хорові та музичні ансамблі, гурти, дуети та артисти соло.

У рамках події ініціюють павільйон «Speakers Corner» (Куточок спікерів), де відбудуться презентація книги «Stolen» (Викрадені) про викрадених Росією українських дітей колишнього журналіста-розслідувача українського походження Віктора Маларека та розмови, зокрема, з колишнім сенатором Канади українського походження Стенлі Катчером за участі Канадсько-української фундації про воззʼєднання сімей та відновлення майбутнього; канадійським істориком українського походження Любомиром Луцюком про дезінформацію, спрямовану на українсько-канадську громаду; українським поетом та перекладачем Олександром Авербухом про поезію пам'яті, стійкості та свободи та іншими.

19 вересня також пройде фестивальний парад від парку High Park до школи St. Pius X School.

Про Український фестиваль у Торонто: