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LLELÉKA, Стенлі Катчер, Олександр Авербух: у Торонто пройде український фестиваль

У триденній програмі заплановано музичні виступи, модний показ, зустрічі з канадськими й українськими діячами та парад.

CultHub
LLELÉKA, Стенлі Катчер, Олександр Авербух: у Торонто пройде український фестиваль
Парад на українському фестивалі в Торонто
Фото: ukrainianfestival.com

З 18 до 20 вересня в районі Bloor West Village у Торонто відбудеться 30-й український фестиваль, який щорічно збирає сотні тисяч відвідувачів. Про це йдеться на сайті фестивалю.

За описом, у триденному заході заплановані виступи, виставки, розваги для дітей та традиційні українські страви.

Серед хедлайнерів програми – LELÉKA & DONBASGRL, бандурист композитор, аранжувальник та DJ Ярослав Джусь та модний показ Ethno Fashion Ukraine. На чотирьох сценах також виступатимуть танцювальні, хорові та музичні ансамблі, гурти, дуети та артисти соло.

У рамках події ініціюють павільйон «Speakers Corner» (Куточок спікерів), де відбудуться презентація книги «Stolen» (Викрадені) про викрадених Росією українських дітей колишнього журналіста-розслідувача українського походження Віктора Маларека та розмови, зокрема, з колишнім сенатором Канади українського походження Стенлі Катчером за участі Канадсько-української фундації про воззʼєднання сімей та відновлення майбутнього; канадійським істориком українського походження Любомиром Луцюком про дезінформацію, спрямовану на українсько-канадську громаду; українським поетом та перекладачем Олександром Авербухом про поезію пам'яті, стійкості та свободи та іншими.

19 вересня також пройде фестивальний парад від парку High Park до школи St. Pius X School.

Про Український фестиваль у Торонто:

  • заснований журналістом, телепродюсером та громадським діячем у Канаді Юрієм Клюфасом;
  • уперше відбувся після того, як Торонто та Київ стали містами-побратимами у 1995-му році;
  • має на меті запропонувати найбільше свято українського духу у світі, демонструючи найкраще з української культури і зміцнюючи мультикультурну тканину Канади;
  • у 2022-му році залучив понад 900 тисяч відвідувачів;
  • є членом Ontario Tourism, Tourism Toronto, Festival and Events Ontario, SOCAN та Ukrainian Canadian Congress – Toronto Branch.

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