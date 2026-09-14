З 18 до 20 вересня в районі Bloor West Village у Торонто відбудеться 30-й український фестиваль, який щорічно збирає сотні тисяч відвідувачів. Про це йдеться на сайті фестивалю.
За описом, у триденному заході заплановані виступи, виставки, розваги для дітей та традиційні українські страви.
Серед хедлайнерів програми – LELÉKA & DONBASGRL, бандурист композитор, аранжувальник та DJ Ярослав Джусь та модний показ Ethno Fashion Ukraine. На чотирьох сценах також виступатимуть танцювальні, хорові та музичні ансамблі, гурти, дуети та артисти соло.
У рамках події ініціюють павільйон «Speakers Corner» (Куточок спікерів), де відбудуться презентація книги «Stolen» (Викрадені) про викрадених Росією українських дітей колишнього журналіста-розслідувача українського походження Віктора Маларека та розмови, зокрема, з колишнім сенатором Канади українського походження Стенлі Катчером за участі Канадсько-української фундації про воззʼєднання сімей та відновлення майбутнього; канадійським істориком українського походження Любомиром Луцюком про дезінформацію, спрямовану на українсько-канадську громаду; українським поетом та перекладачем Олександром Авербухом про поезію пам'яті, стійкості та свободи та іншими.
19 вересня також пройде фестивальний парад від парку High Park до школи St. Pius X School.
Про Український фестиваль у Торонто:
- заснований журналістом, телепродюсером та громадським діячем у Канаді Юрієм Клюфасом;
- уперше відбувся після того, як Торонто та Київ стали містами-побратимами у 1995-му році;
- має на меті запропонувати найбільше свято українського духу у світі, демонструючи найкраще з української культури і зміцнюючи мультикультурну тканину Канади;
- у 2022-му році залучив понад 900 тисяч відвідувачів;
- є членом Ontario Tourism, Tourism Toronto, Festival and Events Ontario, SOCAN та Ukrainian Canadian Congress – Toronto Branch.