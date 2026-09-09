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Це – мед

Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти

Експериментальний проєкт універитетської лікарні у Львові показав злам у системі медичної освіти. 

Це – мед
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Фото: скрин відео

Коли обласна лікарня перейшла в склад університету і вони стали єдиним цілим.

Про це заявив у розмові з LB.ua міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Він пояснює, що дало таке об’єднання: “Якщо ми говоримо про практику, яка склалася в інших університетах. Є факультет хірургії, і є відділення хірургії. Керівник кафедри хірургії і керівник відділення – зовсім різні люди. Де-факто часто трапляється так, що керівник кафедри не є оперуючим, або вже відійшов від практики, і технології, які викладають, вже відрізняються від того, що застосовується в цьому закладі, який є клінічною базою. Наша задача це поєднати і щоб ті, хто оперує і викладали одночасно. Нам вдалося переконати зокрема Мінфін, що лікувальний процес є частиною освітнього”.

Зокрема, вважає міністр, це посилює спроможність університетів готувати майбутніх медиків. Тому він анонсує зміни: “Цього місяця буде велика зустріч з усіма ректорами саме медичних факультетів. Ми повинні поговорити про роль освіти в системі охорони здоров'я 2035-2040. Бо якщо ми сьогодні не будемо дивитися про потреби на на той час, то гріш ціна нам як управлінцям. Можливо, хай краще стане менше медичних університетів, але тим, що будуть, збільшити кількість державного замовлення, підняти кількість людей, які викладають, щоб давати якісну освіту. І паралельно з цим тоді буде вирішуватись питання з медичними факультетами при класичних університетів, яких також дуже багато”.

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