Чоловік прожив рекордні 9 місяців з модифікованою ниркою свині

Прорив, який дарує надію пацієнтам в листі очікування на трансплантацію.

Американські лікарі змогли врятувати чоловіка з останньою стадією ниркової недостатності завдяки пересадці органу від генномодифікованої свині, який був в організмі пацієнта рекордних 9 місяців.

Як пише The Guardian, 66-річний Тім Ендрюс мав лише 9% шансу дочекатися донорську нирку упродовж 5 років, водночас ризик померти від хвороби, спричиненої ускладненням діабету другого типу, становив 40%.

Хірурги пересадили йому нирку юкатанської мініатюрної свині Вільми, якій спеціально змінювали геном, щоб орган не викликав відторгнення імунної системи. Ендрюс прожив з новим органом 271 день без діалізу, що стало рекордом в історії медицини. Свиняча нирка все ж почала відмовляти, але саме в цей час для чоловіка знайшовся померлий донор, трансплантація пройшла успішно.

Вчені вважають, що випадок Ендрюса дозволяє мільйонам пацієнтів по всьому світу сподіватися на суттєве поліпшення стану завдяки "мосту" у вигляді органа від тварини, який стане тимчасовим рішенням перед появою донора на повноцінну трансплантацію.