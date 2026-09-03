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Елла Лібанова: станом на початок року в Україні мешкали близько 29 мільйонів українців

На кількість українців впливає не лише міграція, зокрема пов'язана з війною, а й низька народжуваність. 

Елла Лібанова: станом на початок року в Україні мешкали близько 29 мільйонів українців
Елла Лібанова

Станом на початок цього року в Україні мешкали близько 29 млн українців, плюс-мінус пів мільйона. Народжуваність залишається низькою.

Для того, аби вийти на розширене відтворення населення, потрібно, щоб українська жінка народжувала 2,15 дитини. Зараз – менше одиниці, повідомила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова на заході LB Talks спільно з компанією «Дарниця» на тему «Від чого помирає Україна?». 

«В прогнозах ми розраховуємо на підвищення народжуваності. Безумовно, не до двох, а до 1,5, як було до ковіду», – зазначила вона. 

Лібанова наголосила на необхідності знижувати смертність. Зараз 40 % чоловіків від 20 до 60 років умирають. На це впливає велика зайнятість на роботах зі шкідливими умовами, значна кількість ДТП, неприйнятний рівень вживання алкоголю, низький рівень рухової активності. Лібанова вважає, що потрібно зробити програму «Здорова нація» спільно з міністерством молоді та спорту, МОЗ, Мінгромад та іншими секторами. 

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя України додала, що депопуляція в Україні зберігається десятиліттями. В 1991 році вперше чисельність померлих перевищила чисельність новонароджених. З 1993 року не було жодного року, коли б смертність не перевищувала народжуваність. 

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