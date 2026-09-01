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В «Охматдиті» закликали донорів здати кров через критичну ситуацію із запасами

У Центрі служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» повідомили про складну ситуацію із запасами крові та її компонентів. 

Медзаклад закликає донорів прийти та здати кров.

В «Охматдиті» закликали донорів здати кров через критичну ситуацію із запасами
Український центр трансплант-координації
Фото: facebook/Український центр трансплант-координації

У лікарні зазначають, що через постійні повітряні тривоги людям складніше приїжджати до центру та ставати донорами. Водночас потреба в крові та її компонентах залишається щоденною. «Діти не можуть чекати», — наголошують у Центрі.

Переливання крові та її компонентів необхідні пацієнтам «Охматдиту» під час операцій, лікування тяжких захворювань та в невідкладних станах.

«Кожна донація — це можливість вчасно провести необхідне лікування і врятувати дитяче життя», — зазначили в Центрі служби крові.

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Донорів чекають з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00 у Центрі служби крові «Охматдиту».

Для детальної інформації можна звертатися за телефонами: (044) 239-88-90, +38 (050) 985-22-24.

У Центрі подякували всім, хто знаходить можливість допомогти та долучитися до донорства.

Як перевірити ситуацію у своєму регіоні?

Нагадуємо, поповнення запасів крові відбувається повільно, тому потреба в донорах залишається високою. 

Для інформування населення використовується так званий “донорський світлофор” — система, яка відображає актуальний стан запасів крові у кожному регіоні. Дані регулярно оновлюються, а за допомогою спеціальних позначок можна побачити, яких саме компонентів бракує найбільше.

Медики пояснюють, навіть якщо в області зафіксована висока потреба, це не означає повну відсутність крові, але сигналізує про необхідність термінового поповнення запасів.

Донорство — це своєрідна “каса взаємодопомоги”. Кожен може опинитися у ситуації, коли знадобиться переливання крові. За статистикою, третина людей хоча б раз у житті потребує донорської крові або її компонентів.

Медики закликають не чекати критичних ситуацій, а здавати кров регулярно — хоча б тричі на рік. Це дозволить підтримувати стабільні запаси та своєчасно допомагати тим, хто цього потребує.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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