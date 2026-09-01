У Львові лікарі 97 днів зберігали вагітність після відходження вод

У Львові лікарям вдалося продовжити вагітність на 97 днів після передчасного відходження навколоплідних вод на 22-му тижні.

Чоловік та жінка стоять поруч із медичним інкубатором для новонароджених

28-річна Христина Пришляк із Львівщини звернулася до лікарів після того, як на 22-му тижні вагітності в неї раптово відійшли навколоплідні води. Це друга вагітність жінки. Її перший син народився шляхом планового кесаревого розтину.

Передчасний розрив плодових оболонок на такому ранньому терміні створює значні ризики для вагітної та дитини, зокрема через можливість інфекційних ускладнень і незрілість органів плода.

Христину госпіталізували до пологового відділення дитячої лікарні святого Миколая. Медики щодня контролювали стан жінки та дитини, стежили за результатами аналізів, проводили профілактичне лікування та регулярно обговорювали тактику ведення вагітності на консиліумах.

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Жінка впродовж трьох місяців дотримувалася суворого постільного режиму.

«Цей випадок вимагав максимальної уваги всієї нашої команди. Головне було — не допустити інфекції та виграти час, щоб органи дитини встигли розвинутися. Ми крок за кроком рухалися вперед. А коли на 36-му тижні розпочалися пологи, усе пройшло просто чудово», — розповів акушер-гінеколог Ігор Федашко.

Загалом безводний період тривав 2330 годин — 97 днів. У лікарні зазначають, що це найдовший період збереження вагітності після відходження вод у практиці їхньої команди. Попередній рекорд становив 83 дні.

На 36-му тижні у Христини почалися пологи. Попри рубець на матці після попереднього кесаревого розтину, вона народила дитину природним шляхом.

Хлопчик народився у задовільному стані та не потребував реанімаційної допомоги.

«Спочатку ми дуже злякалися, але лікарі заспокоїли, що зроблять усе можливе. Ми довірилися їм і врятували нашого синочка. Відчуття, коли його вперше приклали до моїх грудей, просто не описати словами!» — розповіла Христина.

Сина назвали Назаром. Ім’я для молодшого брата обрав його п’ятирічний старший брат.

Нині родина вже повернулася додому.