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Фізична активність після раку пов’язана зі зниженням ризику смерті на 42%, — дослідження

Фізична активність після встановлення діагнозу раку була пов’язана зі значно нижчим ризиком смерті від захворювання. Зокрема, серед людей, які перенесли рак легень, ті, хто дотримувався рекомендацій щодо фізичної активності після діагнозу, мали на 42% нижчий ризик смерті від раку. 

Для людей із раком прямої кишки цей показник становив 49%.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в JAMA Network Open.

Фізична активність після раку пов’язана зі зниженням ризику смерті на 42%, — дослідження
Фото: EPA/UPG

Учені об’єднали дані шести досліджень, у яких загалом взяли участь понад 17 000 людей з раком сечового міхура, ендометрію, легень, нирок, ротової порожнини, яєчників або прямої кишки. Дослідники оцінювали рівень фізичної активності учасників до та після встановлення діагнозу, а також стежили за їхньою смертністю.

За середній період спостереження у 10,9 року від раку померли 4872 учасники — близько 28%.

Вищий рівень фізичної активності після встановлення діагнозу був пов’язаний із нижчим ризиком смерті серед людей, які перенесли рак сечового міхура, ендометрію, легень та яєчників.

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При цьому для раку сечового міхура, ендометрію та легень зв’язок спостерігали навіть у тих, хто займався фізичною активністю менше за рекомендований рівень. 

Рекомендації передбачають 150–300 хвилин активності помірної інтенсивності або 75–150 хвилин високої інтенсивності на тиждень.

Дослідники також порівняли рівень фізичної активності до та після діагнозу. Виявилося, що активність до встановлення раку не мала такого самого суттєвого зв’язку зі смертністю, як активність після діагнозу.

Наприклад, серед людей, які перенесли рак легень, ті, хто дотримувався рекомендацій щодо фізичної активності після встановлення діагнозу, мали приблизно на 42% нижчий ризик смерті від раку порівняно з тими, хто не був фізично активним ні до, ні після діагнозу. Для людей із раком прямої кишки зниження ризику становило близько 49%.

Загалом дослідники виявили тенденцію: чим вищим був рівень фізичної активності після встановлення діагнозу, тим нижчим був ризик смерті від раку.

Автори зазначають, що обрані для аналізу сім видів раку вивчені в цьому контексті менше, ніж, наприклад, рак молочної залози, товстої кишки чи простати. Водночас отримані результати загалом узгоджуються з попередніми дослідженнями щодо зв’язку фізичної активності та смертності від раку.

Дослідники наголошують, що користь фізичної активності може відрізнятися залежно від типу раку. Водночас результати підтримують важливість фізичної активності для здоров’я та довголіття людей, які живуть із раком або завершили лікування.

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