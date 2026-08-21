Вчаться і одразу отримують зарплату: МОЗ про результати експерименту з підготовки фахівців з реабілітації

Це кожен десятий учасник другого року експериментального проєкту.

Уже п’ятеро студентів дуальної форми начання для фахівців з реабілітації працюють як штатні фізичні терапевти та ерготерапевти.

Дуальна освіта на практиці означає, що студент набуває професійного досвіду на робочому місці ще під час навчання, і пізніше медзакладу не доводеться його перенавчати або донавчати. Студент отримує контрольований доступ до пацієнтів, і зарплату.

Експеримент із дуальною формою освіти для майбутніх фахівців з реабілітації Кабмін запустив два роки тому.

Цифри показують, що проект росте:

на другий рік у експерименті взяли участь 50 студентів — на 85% більше, ніж у перший (тоді їх було 27), частина тих, хто вчився в перший рік, продовжив навчання в другий;

у перший рік було четверо університетів у цьому проєкті, на другий рік долучився п’ятий;

у перший рік було 15 медзакладів, які проводили таке змішане навчання, у другий – уже 29; студент проводить на робочому місці від 45% до 60% навчання під керівництвом наставника та координатора;

розширився перелік посад, на яких можуть працювати студенти: першого року вони могли бути лише асистентами фізтерапевта або ерготерапевта; наступному році сюди додали посади фізичного терапевта та ерготерапевта.

На кінець другого року експериментального проєкту уже п’ятеро студентів працювали на штатних, неасистентських посадах. Четверо як фізичні терапевти, і ще одна людина як ерготерапевт. Це студенти Дніпровського державного медуніверситету або Національного університету фізичного виховання і спорту.

Для переходу на посаду фізичного терапевта або ерготерапевта студентам потрібно мати не менше року досвіду роботи асистентом у межах експерименту та здобути ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю.