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Вчаться і одразу отримують зарплату: МОЗ про результати експерименту з підготовки фахівців з реабілітації

Уже п’ятеро студентів дуальної форми начання для фахівців з реабілітації працюють як штатні фізичні терапевти та ерготерапевти. 

Це кожен десятий учасник другого року експериментального проєкту.

Про це заявило Міністерство охорони здоров’я.

Вчаться і одразу отримують зарплату: МОЗ про результати експерименту з підготовки фахівців з реабілітації
Фото: Суспільне Луцьк

Дуальна освіта на практиці означає, що студент набуває професійного досвіду на робочому місці ще під час навчання, і пізніше медзакладу не доводеться його перенавчати або донавчати. Студент отримує контрольований доступ до пацієнтів, і зарплату.

Експеримент із дуальною формою освіти для майбутніх фахівців з реабілітації Кабмін запустив два роки тому. 

Цифри показують, що проект росте:

  • на другий рік у експерименті взяли участь 50 студентів — на 85% більше, ніж у перший (тоді їх було 27), частина тих, хто вчився в перший рік, продовжив навчання в другий;
  • у перший рік було четверо університетів у цьому проєкті, на другий рік долучився п’ятий;
  • у перший рік було 15 медзакладів, які проводили таке змішане навчання, у другий – уже 29; студент проводить на робочому місці від 45% до 60% навчання під керівництвом наставника та координатора;
  • розширився перелік посад, на яких можуть працювати студенти: першого року вони могли бути лише асистентами фізтерапевта або ерготерапевта; наступному році сюди додали посади фізичного терапевта та ерготерапевта.

На кінець другого року експериментального проєкту уже п’ятеро студентів працювали на штатних, неасистентських посадах. Четверо як фізичні терапевти, і ще одна людина як ерготерапевт. Це студенти Дніпровського державного медуніверситету або Національного університету фізичного виховання і спорту.

Для переходу на посаду фізичного терапевта або ерготерапевта студентам потрібно мати не менше року досвіду роботи асистентом у межах експерименту та здобути ступінь бакалавра за відповідною спеціальністю.

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