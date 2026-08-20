Про це заступник міністра охорони здоров’я України Євген Гончар розповів в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Кількість госпіталізацій пацієнтів в Україні зросла з 5,5 млн у 2021 році до 8,3 млн у 2025-му. Водночас частка госпіталізованих чоловіків віком 18–65 років за цей період збільшилася на 12 відсоткових пунктів.

За його словами, у 2021 році значну частину госпіталізацій становили пацієнти з COVID-19. Водночас після загального зростання кількості госпіталізацій у наступні роки тенденція змінилася. «У 2025 році це зростання зупинилося, а у першому півріччі 2026 року кількість госпіталізацій зменшилась порівняно з тим самим періодом 2025 року», — зазначив Гончар.

Він наголосив, що ці зміни видно за даними електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Гончар також підтвердив зростання частки госпіталізацій чоловіків віком від 18 до 65 років, яких потенційно можна віднести до військовозобов’язаних. За п’ять років їхня частка у структурі госпіталізованих зросла на 12 відсоткових пунктів.

Нагадаємо, 30 липня МОЗ затвердило наказ №1044, яким встановило Стандарт «Критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги». Документ має уніфікувати підходи до планової та екстреної госпіталізації, продовження стаціонарного лікування, переведення та безпечної виписки пацієнтів.