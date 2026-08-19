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Верховна Рада підтримала правку, яка відтерміновує реформу інвалідності до 2030 року, — Пацієнти України

Верховна Рада 19 серпня ухвалила законопроєкт №13704-д із правкою №92, яка, за словами представників громадянського суспільства, фактично відтерміновує реформу системи інвалідності ще на чотири роки. 

За підтвердження правки проголосували 243 народні депутати.

Про це повідомляє Благодійний фонд «Пацієнти України», який напередодні разом із 18 іншими організаціями громадянського суспільства звернувся до уряду, Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і народних депутатів із закликом не підтримувати відповідну правку.

Верховна Рада підтримала правку, яка відтерміновує реформу інвалідності до 2030 року, — Пацієнти України
Верховна Рада
Фото: Скриншот відео

За словами авторів звернення, реформа системи інвалідності мала стартувати після ліквідації медико-соціальних експертних комісій у 2025 році. Її ініціював Президент наприкінці 2024 року.

Водночас реформа передбачала не лише зміну підходів до медичного оцінювання людини, а й запровадження соціального оцінювання. Йдеться про визначення того, яка саме підтримка потрібна людині: наприклад, підтримане проживання, адаптація житла, встановлення пандуса, соціальне таксі чи допомога з працевлаштуванням.

«Тепер замість створити для людей можливість працевлаштуватися чи просто вийти з дому, ми продовжуємо відкуплятися від них мізерними пенсіями по інвалідності», — заявили представники громадських організацій.

Вони також наголошують, що після ухвалення законопроєкту відповідальність за реалізацію реформи фактично відтерміновується.

Представники громадянського суспільства закликали провести парламентські слухання щодо реформи. Вони пропонують заслухати плани її впровадження, а також визначити терміни розробки та подання комплексного законопроєкту про реформу Міністерством соціальної політики.

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