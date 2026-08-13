Понад 12 тисяч людей загинули в ДТП в Україні за чотири роки. Батьки постраждалих дітей закликають посилити відповідальність

Він разом із громадськими організаціями закликає посилити відповідальність за систематичні та небезпечні порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив Олексій Глушич, батько 12-річного Гриші, який загинув у ДТП у Києві 5 червня 2026 року.

Рівень смертності на дорогах України приблизно вдвічі вищий, ніж у країнах ЄС.

У 2022–2025 роках в Україні внаслідок ДТП загинули 12 295 людей, серед них 678 дітей. Ще понад 116 тисяч людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, перевищення швидкості стало причиною понад половини смертей у ДТП. Серед інших поширених причин аварій із загиблими та травмованими — порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть, недотримання безпечної дистанції та порушення правил маневрування.

Автори звернення вважають, що однією з ключових причин високої смертності на дорогах є недостатня відповідальність за небезпечне водіння. В Україні перевищення встановленої швидкості до 20 км/год не тягне за собою адміністративної відповідальності. Штраф за перевищення швидкості становить 340 гривень, а у разі автоматичної фіксації та сплати зі знижкою — 170 гривень.

Водночас багаторазові порушення не обов'язково призводять до позбавлення права керування автомобілем. За 2025 рік 2878 людей притягнули до відповідальності понад 50 разів за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Понад 12 тисяч людей притягнули до відповідальності понад 20 разів, а майже 36 тисяч — понад 10 разів.

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Глушич наголошує, що загибель його сина стала наслідком системного порушення правил дорожнього руху. «Стало нормою їхати містом 70, часто — 100, а іноді 150 км/год. Спробуйте їхати 50 згідно ПДР — інші водії вам багато разів і в різний спосіб пояснять, що це неприйнятно», — написав він.

За словами батька, родина прагне не лише домогтися покарання винного у смерті Гриші, а й змінити систему так, щоб подібних трагедій було менше. «Більшим сенсом є домогтися справжніх змін на дорогах — таких, щоби водії справді дотримувались ПДР. Тоді наступні випадки унеможливляться», — зазначив Глушич.

5 червня 2026 року в Києві водій, який, за даними авторів звернення, рухався зі швидкістю близько 150 км/год, скоїв смертельну ДТП. До цього він мав 39 зафіксованих порушень ПДР. Унаслідок аварії загинули 12-річна дитина, двоє поліцейських і працівниця дитсадка.

Після цієї ДТП 12 народних депутатів зареєстрували законопроєкт №15348, який передбачає градацію штрафів залежно від величини перевищення швидкості.

Водночас 51 депутат зареєстрував альтернативний законопроєкт №15348-1. Окрім диференційованих штрафів, він передбачає позбавлення права керування за систематичні порушення, посилення відповідальності за керування без права на це та інші небезпечні порушення.

Автори звернення стверджують, що профільний парламентський комітет рекомендував відхилити альтернативний законопроєкт. На їхню думку, під час його розгляду не провели достатнього обговорення із залученням експертної громадськості.

«Депутатам варто не просто звернути на нього увагу, не просто приміряти на себе, а подумати про майбутнє своїх і наших дітей, яким жити в цій країні, ходити дорогами, їздити за кермом», — написав Олексій Глушич.

Спільне звернення до влади підписали понад 20 громадських організацій. Петиція із закликом посилити відповідальність за систематичні та небезпечні порушення ПДР зібрала понад 25 тисяч підписів за 14 днів

Нагадаємо,