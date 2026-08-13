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У Києві викрили місце незаконного зберігання небезпечних медичних відходів

Серед вилученого – використані одноразові шприци, голки, ампули, флакони з-під лікарських засобів та леза для хірургічних скальпелів.

Вилучені предмети належали до категорії епідемічно небезпечних медичних відходів
Вилучені предмети належали до категорії епідемічно небезпечних медичних відходів

У Києві правоохоронці викрили місце незаконного накопичення та зберігання небезпечних медичних відходів.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Незаконну діяльність викрили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві.

Під час обшуків правоохоронці виявили складські приміщення з вільним доступом, де тривалий час накопичувалися значні обсяги небезпечних медичних відходів. Їх зберігали у полімерних пакетах та ємностях без належного сортування, тимчасового зберігання, обліку та передачі на подальше знешкодження.

Серед вилученого – використані одноразові шприци, голки, ампули, флакони з-під лікарських засобів, леза для хірургічних скальпелів, лабораторні матеріали та інші медичні вироби. Також правоохоронці вилучили спеціалізовані контейнери з маркуванням “Небезпечно. Гострі предмети (медичні відходи категорії В)” та міжнародним знаком біологічної небезпеки.

Це підтверджує, що вилучені предмети належали до категорії епідемічно небезпечних медичних відходів і те, що зловмисники знали про їхні небезпечні властивості.

Це могло призвести до поширення інфекційних захворювань, забруднення земель, повітря і підземних вод, а також завдати шкоди здоров’ю людей.

Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідується за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 236 (порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.

Після проведення низки експертиз та процесуальних дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

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