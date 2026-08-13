Швейцарія застосувала санкції проти 9 осіб та 45 компаній з Росії

Також уточнено персональні дані щодо 11 осіб та компаній, які вже перебували під санкціями.

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Швейцарія розширила санкції проти Росії, додавши до списків обмежень 9 фізичних та 45 юридичних осіб у відповідь на продовження агресії проти України.

Про це повідомили у швейцарському уряді.

Також уточнено персональні дані щодо 11 осіб та компаній, які вже перебували під санкціями.

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Санкції, запроваджені Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), набули чинності 11 серпня.

Персональні санкції ввели проти представників російського промислового та оборонного секторів. У цьому списку виконавчий директор Ростеха Олег Євтушенко, колишній керівник Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов і бізнесмен Тахір Гараєв, зазначив Укрінформ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив: це рішення демонструє, що агресивна війна Росії повинна мати наслідки, а скоординований міжнародний тиск на агресора має посилюватися.

“Ми розраховуємо на всіх партнерів, щоб вони підтримували та посилювали санкційний тиск, доки Росія не завершить свою війну та не буде досягнуто всеохоплюючого та тривалого миру”, – додав очільник МЗС.

I welcome Switzerland’s decision to further strengthen its sanctions regime against Russia by designating 9 individuals and 45 entities in response to Russia’s continued aggression against Ukraine.



This decision demonstrates that Russia’s war of aggression must have consequences… pic.twitter.com/6V2slGGbUn — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 13, 2026

7 серпня стало відомо, що Євросоюз запровадив санкції проти пʼяти осіб, причетних до ВПК Росії. Серед них є Раміль Бадгутдінов – генеральний директор ВАТ "Серпуховський завод “Металіст", що займається виробництвом систем, що використовуються в російській балістичній ракеті “Іскандер-М”.

Євросоюз розглядає новий підхід до запровадження санкцій проти Росії. Зокрема чиновники шукають способи пришвидшити затвердження більш вузько спрямованих фінансових санкцій, щоб держави-члени мали менше можливостей використовувати право вето під час переговорів.