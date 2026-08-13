В окупованому Севастополі в результаті вибуху загинув чоловік. Це міг бути колишній український капітан - зрадник

Місцеві канали повідомляють, що загиблим імовірно є екскомандир українського підводного човна "Запоріжжя".

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В окупованому Севастополі вранці 13 серпня на Столетовському проспекті стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляють місцеві телеграм-канали та російські ЗМІ, вибух стався через детонацію вибухівки в урні.

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Підрив начебто здійснила жінка, яку вже затримали російські силовики. Згодом з’явилася інформація, що після допиту її відпустили.

КількаТелеграм-каналів пишуть, що загиблим імовірно є колишній командир українського підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагеєв, який у 2014 році перейшов на бік ворога на службу до Чорноморського флоту РФ.

Пізніше так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв також повідомив, що загинув "військовослужбовець ЗСРФ".

Він зазначив, що виконавиця затримана, дає покази, і у скоєному "не кається".