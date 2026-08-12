Усі троє потрапили в полон до українських військових під час боїв на Покровському та Харківському напрямках.

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За матеріалами Служби безпеки України троє громадян, які перейшли на бік Росії та воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, українські військові взяли всіх трьох засуджених у полон під час бойових дій на Покровському та Харківському напрямках.

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Один із них – мешканець тимчасово окупованого Донецька, який ще у 2014 році приєднався до незаконного збройного формування "народна міліція ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення він став стрільцем 5-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 110-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Він воював поблизу Вугледара, а згодом був направлений на Покровський напрямок. У вересні 2025 року його взяли в полон українські військові поблизу селища Затишок.

Другий засуджений – уродженець Макіївки. Він уклав контракт із міноборони РФ та служив стрільцем у 9-му мотострілецькому полку 18-ї мотострілецької дивізії російської армії.

Спочатку чоловік будував фортифікаційні споруди в районі тимчасово окупованого Біловодська Луганської області. У січні 2026 року його направили штурмувати позиції українських військових поблизу селища Зелене на Харківщині, де він невдовзі потрапив у полон.

Третій зрадник восени 2025 року приєднався до 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії Центрального військового округу РФ. Після підготовки на полігоні його направили на Краматорський напрямок.

Менш ніж за місяць українські захисники взяли його в полон поблизу селища Зарічне на Донеччині.

Суд визнав усіх трьох винними за ч. 1, 2 ст. 111 КК України – державна зрада, а також за ч. 7 ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.